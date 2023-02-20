Туринская Старушка
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Влахович мог зимой сенсационно покинуть «Ювентус». Однако сделку заблокировал один человек

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Посчитал, что игроку лучше остаться в Турине.

Испанское издание As поделилось сенсацией: по их данным Душан Влахович был в одном шаге от трансфера в «Юнайтед». Причем происходило все это в зимнее трансферное окно 2023 года. «Юве» согласился продать игрока за сумму в 100-120 млн евро.

Переговоры якобы были близки к закрытию, но в последний момент агент серба заблокировал все. Он отложил переговоры до лета, посчитав, что ближайшие полгода ему будет лучше в Италии.

Долгое время Влахович пытался справиться с болями в паху. Только в последние пару туров серб смог вернуться на поле. Есть надежда, что он наберет форму, которая заставила бьянконери заплатить за него «Фиорентине» 80 млн евро.

А вы бы продали Влаховича зимой за 100+ млн евро? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Виктор Богданов
Не знаю, продавать подающего надежды молодого нападающего…продайте лучше тренера. Хотя 110 и если сам хочет уйти, то что ж. Но и тренера с ним обязательно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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