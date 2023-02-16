«Нант» в Турине поддержит большой фанатский десант. Французы начали разогрев днем на городских улицах

Полностью заполнят гостевую трибуну.

Болельщики «Нанта» прибыли в Турин на матч против «Ювентуса». Они заполнили одну из центральных улиц города и начали разогревать связки перед вечерней битвой в плей-офф Лиги Европы.

Вот как это было:

Такое количество гостевых фанатов, а по разным данным их будет не менее двух тысяч, неудивительно. От французского Нанта до итальянского Турина всего-навсего около тысячи километров или три часа лета на самолете. Правда, прямых рейсов на север Италии нет, но варианты найти не так сложно.