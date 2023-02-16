Туринская Старушка
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«Нант» в Турине поддержит большой фанатский десант. Французы начали разогрев днем на городских улицах

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Полностью заполнят гостевую трибуну.

Болельщики «Нанта» прибыли в Турин на матч против «Ювентуса». Они заполнили одну из центральных улиц города и начали разогревать связки перед вечерней битвой в плей-офф Лиги Европы.

Вот как это было:

Такое количество гостевых фанатов, а по разным данным их будет не менее двух тысяч, неудивительно. От французского Нанта до итальянского Турина всего-навсего около тысячи километров или три часа лета на самолете. Правда, прямых рейсов на север Италии нет, но варианты найти не так сложно.

2 комментария

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Рокко Сиффредди
Про 3 часа лёта загнули, конечно. 1ч.- 1ч.20 мин. от силы. Это ж Европа.
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Тиджани Бабангида
Болельщики «Нанта» молодцы. Хорошая поддержка крайне важна для гостевой команды.
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