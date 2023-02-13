«Сейчас есть более важные вещи». Рабьо отказался обсуждать будущее в «Ювентусе»

Адриен Рабьо стал главным героем матча между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Француз забил единственный гол и принес победу команде Массимилиано Аллегри.27-летнему игроку удалось использовать изящный навес Анхеля Ди Марии.

Как мы все знаем, контракт бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» истекает в конце сезона, и руководство клуба наверняка будет пытаться удержать его, особенно в условиях текущих финансовых проблем.

Сам Рабьо отказывается отвечать на вопросы, связанные с его будущим в «Ювентусе», говоря о том, что он полностью сосредоточен на настоящем.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, но не знаю, что будет», — сказал финалист чемпионата мира в послематчевом интервью DAZN.

«Важно выкладываться на 100%, а потом посмотрим, что получится, поговорим с клубом, но сейчас есть более важные вещи».