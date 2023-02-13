Туринская Старушка
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«Сейчас есть более важные вещи». Рабьо отказался обсуждать будущее в «Ювентусе»

Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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Адриен Рабьо стал главным героем матча между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Француз забил единственный гол и принес победу команде Массимилиано Аллегри.27-летнему игроку удалось использовать изящный навес Анхеля Ди Марии.

Как мы все знаем, контракт бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» истекает в конце сезона, и руководство клуба наверняка будет пытаться удержать его, особенно в условиях текущих финансовых проблем.

Сам Рабьо отказывается отвечать на вопросы, связанные с его будущим в «Ювентусе», говоря о том, что он полностью сосредоточен на настоящем.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, но не знаю, что будет», — сказал финалист чемпионата мира в послематчевом интервью DAZN.

«Важно выкладываться на 100%, а потом посмотрим, что получится, поговорим с клубом, но сейчас есть более важные вещи».

2 комментария

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Сергей Петлин
Надеюсь руководство не будет его продлевать, даже если он согласится на текущую заплату. И попутно уволит уже наконец-то этого позорного отставшего от современного футбола тренера
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d.xoxlov
Ну хоть в эти последние полгода "Ювентусу" будет от него какой-то толк. Под новый контракт в Англии нужно будет крепко поднапрячься, чтобы у мамы были козыри на переговорах по зарплате.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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