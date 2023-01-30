Костич – лучший, Фаджоли – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Лацио»

В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал гостей из Рима.

Матч против «Лацио» для «бьянконери» получился непростым. Помимо игровых проблем и переполненного лазарета, на туринцев оказывается давление извне. С клуба уже сняли 15 очков, а недавно появились новости о новом штрафе: «Ювентус» может лишиться еще 20-ти очков.

В кубковой встрече команды долго не могли открыть счет. Лишь на 44-й минуте Костич изящно навесил во вратарскую, а Бремер переиграл вратаря и защитника «Лацио», затем ловко отправил мяч в сетку.

Во второй половине встречи римляне завладели игровой инициативой – они больше владели мячом и чаще били по воротам. При этом у «Юве» была парочка перспективных моментов. На 70-й минуте Мойзе Кин опасно пробил в ближний угол ворот соперника, но голкипер справился с этой угрозой. В концовке Кин вновь мог увеличивать преимущество туринцев, но итальянец не смог подстроиться под заброс Костича.

«Ювентус» сумел удержать свое преимущество во втором тайме и в итоге вырвал у «Лацио» победу со счетом 1:0. В следующем раунде Кубка Италии команда Аллегри сразится с «Интером».

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Лацио»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели матч? Какой эпизод вам запомнился больше всего?