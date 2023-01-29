Рабьо, Шченсны и Фаджоли - худшие, Ди Мария - лучший. Оценки «Юве» за матч с «Монцой»

"Юве" провел ужасный матч, проиграв дома "Монце" 0:2.

Худшие оценки от WhoScored получили Николо Фаджоли (6,3), Адриен Рабьо (6,4) и Войчех Шченсны (6,2).

Лучшим у "Юве" был Анхель Ди Мария - у него 7,5 балов.