Туринская Старушка
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Рабьо, Шченсны и Фаджоли - худшие, Ди Мария - лучший. Оценки «Юве» за матч с «Монцой»

Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Николо Фаджоли Николо Фаджоли
Ювентус Ювентус
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"Юве" провел ужасный матч, проиграв дома "Монце" 0:2.

Худшие оценки от WhoScored получили Николо Фаджоли (6,3), Адриен Рабьо (6,4) и Войчех Шченсны (6,2). 

Лучшим у "Юве" был Анхель Ди Мария - у него 7,5 балов. 

8 комментариев

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juventus
Когда уже начнут оценивать тренера,у Макса второй год подряд ниже пятерки со словами ужасен и плох.
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d.xoxlov
Ответ vel
Фаджоли худший? Парень получает мяч, сохраняет, поднимает голову - все стоят. У всех на линии паса соперник готовый перехватить мяч. Парень справедливо разводит руки. Ди Мария лучший? Столько потерь! Лезет на трех-четырех, теряет мяч. Какой-то дворовый футбол. Милик хорошо вошел в игру. В общем, не согласен с оценками.. )
Обычное компьютерно-обсчитанное фуфло. Худший с отрывом – Рабьо, как по мне. Ну и ди Мария, согласен, если бы не стандарты и середина второго тайма, играл, как будто на каникулах.
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vel
Фаджоли худший?
Парень получает мяч, сохраняет, поднимает голову - все стоят. У всех на линии паса соперник готовый перехватить мяч. Парень справедливо разводит руки.

Ди Мария лучший? Столько потерь! Лезет на трех-четырех, теряет мяч. Какой-то дворовый футбол.

Милик хорошо вошел в игру.

В общем, не согласен с оценками.. )
+3
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+3
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Златан Кубарев
Ответ d.xoxlov
Лучшим игроком "Ювентуса" в матче был Ровелла. Жаль, только, что играл он не за "Ювентус".
Согласен, второй матч насилует паредеса которого взяли на его место.
+1
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+1
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wojtech66
Аллегри пробил очередное дно, дважды всухую проиграть Монце - это хуже и позорнее, чем проиграть Маккаби, Бенфике или Наполи. Любой желторотый тренер без опыта разбирает его примитивную игру на раз-два, даже игрой назвать нельзя, просто бестолковая, унылая возня с мячом.
+3
0
+3
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d.xoxlov
Лучшим игроком "Ювентуса" в матче был Ровелла. Жаль, только, что играл он не за "Ювентус".
+3
0
+3
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Ринат 77
Аллегри худший и команда идёт ко дну, больно от монцы поподать
+5
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+5
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Bruh Obama
Каким образом Костич всё ещё в старте? Абсолютно ничего нового не приносит, даже Айлинг живее выглядит
+3
-1
+2
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