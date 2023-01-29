Рабьо, Шченсны и Фаджоли - худшие, Ди Мария - лучший. Оценки «Юве» за матч с «Монцой»
"Юве" провел ужасный матч, проиграв дома "Монце" 0:2.
Худшие оценки от WhoScored получили Николо Фаджоли (6,3), Адриен Рабьо (6,4) и Войчех Шченсны (6,2).
Лучшим у "Юве" был Анхель Ди Мария - у него 7,5 балов.
Парень получает мяч, сохраняет, поднимает голову - все стоят. У всех на линии паса соперник готовый перехватить мяч. Парень справедливо разводит руки.
Ди Мария лучший? Столько потерь! Лезет на трех-четырех, теряет мяч. Какой-то дворовый футбол.
Милик хорошо вошел в игру.
В общем, не согласен с оценками.. )