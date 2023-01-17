Восемь игровых номеров «Ювентуса», которые скоро могут освободиться

Летом «Ювентус» может столкнуться с серьезным сокращением состава. У некоторых игроков истекают контракт, а некоторые просто не вписываются в планы клуба.

Давайте взглянем на номера футболистов, которые скоро могут покинуть команду.

№ 1 – Войчех Шченсны. Будущее польского вратаря выглядит неопределенно. Контракт Войчеха истекает в июне 2024 года, при этом его зарплата является второй по величине в команде. Голкипером интересуется многие клубы, если поступит заманчивое предложение, поляк может покинуть команду, но вряд ли «Юве» просто так отпустит своего основного вратаря.

№ 8 – Уэстон Маккенни. Американец стал одним из главных претендентов на вылет из команды. Он может уйти даже в январе, если поступит соответствующее предложение.

№ 11 – Хуан Куадрадо. Контракт защитника истекает в июне. В прошлом сезоне соглашение было продлено автоматически, в этом году прощание с колумбийцем кажется неизбежным.

№ 12 – Алекс Сандро. Контракт бразильца также истекает в июне. Его зарплата достаточно велика, судя по последним сообщением, «Ювентус» не горит желанием продлевать Сандро.

№ 22 – Анхель Ди Мария. Аргентинский полузащитник подписал контракт с «бьянконери» по схеме 1+1. По информации многих источников, новоиспеченный чемпион мира не хочет оставаться в Турине еще на год.

№ 24 – Даниэле Ругани. Итальянец проигрывает конкуренцию другим защитникам. Вероятно, клуб захочет освободить его место для других, более перспективных футболистов.

№ 25 – Адриен Рабьо. Многие считают француза одним из лучших игроков «бьянконери». Но его контракт истекает в июне, при этом Рабьо интересуются многие топ-клубы. Вопрос в том, сможет ли «Ювентус» сохранить игрока в команде.

№ 32 – Леандро Паредес. Аргентинец прибыл в Турин в последние дни летнего трансферного окна, но его пребывание в «Ювентусе» кажется многих необоснованным. Он не проявляет себя должным образом в матчах «бьянконери». Срок его аренды заканчивается в июне, если Леандро не подготовил для итальянских болельщиков приятных сюрпризов, летом он вернется в «ПСЖ».

По кому из этих игроков вы будете скучать больше всего в случае ухода футболиста из «Ювентуса»?