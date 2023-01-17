Туринская Старушка
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Восемь игровых номеров «Ювентуса», которые скоро могут освободиться

Ювентус Ювентус
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Уэстон Маккенни Уэстон Маккенни
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Алекс Сандро Алекс Сандро
Даниэле Ругани Даниэле Ругани
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Леандро Паредес Леандро Паредес
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Летом «Ювентус» может столкнуться с серьезным сокращением состава. У некоторых игроков истекают контракт, а некоторые просто не вписываются в планы клуба.

Давайте взглянем на номера футболистов, которые скоро могут покинуть команду.

№ 1 Войчех Шченсны. Будущее польского вратаря выглядит неопределенно. Контракт Войчеха истекает в июне 2024 года, при этом его зарплата является второй по величине в команде. Голкипером интересуется многие клубы, если поступит заманчивое предложение, поляк может покинуть команду, но вряд ли «Юве» просто так отпустит своего основного вратаря.

№ 8 Уэстон Маккенни.  Американец стал одним из главных претендентов на вылет из команды. Он может уйти даже в январе, если поступит соответствующее предложение. 

№ 11 – Хуан Куадрадо. Контракт защитника истекает в июне. В прошлом сезоне соглашение было продлено автоматически, в этом году прощание с колумбийцем кажется неизбежным.

№ 12 – Алекс Сандро. Контракт бразильца также истекает в июне. Его зарплата достаточно велика, судя по последним сообщением, «Ювентус» не горит желанием продлевать Сандро.

Алекс Сандро має залишити Ювентус наприкінці сезону — football.ua

№ 22 – Анхель Ди Мария. Аргентинский полузащитник подписал контракт с «бьянконери» по схеме 1+1. По информации многих источников, новоиспеченный чемпион мира не хочет оставаться в Турине еще на год.

№ 24 Даниэле Ругани. Итальянец проигрывает конкуренцию другим защитникам. Вероятно, клуб захочет освободить его место для других, более перспективных футболистов.

№ 25 – Адриен Рабьо. Многие считают француза одним из лучших игроков «бьянконери». Но его контракт истекает в июне, при этом Рабьо интересуются многие топ-клубы. Вопрос в том, сможет ли «Ювентус» сохранить игрока в команде.

№ 32 – Леандро Паредес. Аргентинец прибыл в Турин в последние дни летнего трансферного окна, но его пребывание в «Ювентусе» кажется многих необоснованным. Он не проявляет себя должным образом в матчах «бьянконери». Срок его аренды заканчивается в июне, если Леандро не подготовил для итальянских болельщиков приятных сюрпризов, летом он вернется в «ПСЖ».

По кому из этих игроков вы будете скучать больше всего в случае ухода футболиста из «Ювентуса»? 

2 комментария

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Алексей Гусев
ну не серьезно, Маккени? Американский владелец клуба продаст капитана сборной США, которого сам же через своих людей и приводил в клуб?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Куадрадо, наверно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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