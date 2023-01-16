«Правильно сделал, что ушел из «Ювентуса». Брадзальи хвалит Дибалу после его дубля в ворота «Фиорентины»

Текущий сезон «Ювентус» начал без Пауло Дибалы – аргентинец провел в Турине 7 лет, а теперь перебрался в «Рому». В новом клубе Пауло выглядит уверенно, он стал важным игроком для Жозе Моуринью, а в прошедшем матче с «Фиорентиной» оформил дубль и принес своей команде победу.

После игры бывший защитник «Юве» Андреа Бардзальи отметил: «Дибала правильно сделал, что ушел из «Ювентуса», видно, что у него открылось второе дыхание».

Руководство туринского клуба приняло решение сделать ставку на Душана Влаховича, пожертвовав аргентинцем – на сегодняшний день цифры говорят сами за себя: серб забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах в сезоне, а Дибала отметился 10 голами и 3 ассистами за 16 матчей в «Роме».