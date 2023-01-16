Туринская Старушка
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«Правильно сделал, что ушел из «Ювентуса». Брадзальи хвалит Дибалу после его дубля в ворота «Фиорентины»

Андреа Бардзальи Андреа Бардзальи
Душан Влахович Душан Влахович
Пауло Дибала Пауло Дибала
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Текущий сезон «Ювентус» начал без Пауло Дибалы – аргентинец провел в Турине 7 лет, а теперь перебрался в «Рому». В новом клубе Пауло выглядит уверенно, он стал важным игроком для Жозе Моуринью, а в прошедшем матче с «Фиорентиной» оформил дубль и принес своей команде победу.

После игры бывший защитник «Юве» Андреа Бардзальи отметил: «Дибала правильно сделал, что ушел из «Ювентуса», видно, что у него открылось второе дыхание».

Руководство туринского клуба приняло решение сделать ставку на Душана Влаховича, пожертвовав аргентинцем – на сегодняшний день цифры говорят сами за себя: серб забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах в сезоне, а Дибала отметился 10 голами и 3 ассистами за 16 матчей в «Роме».

1 комментарий

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Halicarnassus
Щас бы сравнивать Влаховича и Дибалу. Ювентусу нужен центральный нападающий на года , а Дибала растворялся почти во всех мачтах попутно требуя все более высокие оклады. Второе дыхание видите ли , у Ювентуса он просил 10млн зарплаты , а в Роме вынужденно согласился на 5-6. Теперь забегал чтоб через год другой кто то вроде Ливерпуля или Барселоны дал хотя бы 8. Вот и вся математика. Не игрок он. Влахович хотя бы отдается полностью футболу , забивает там , где голом и не пахнет , да , иногда и он растворяется , но не от того что плохое настроение или с девочкой поссорился , а от того , что нет еще такого опыта , чтоб тащить полумертвый Ювентус на себе. Заиграет Синьора , заиграет и Душан еще более ярко.
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