В сети завирусился странный жест Мойзе Кина в концовке матча «Кремонезе» – «Ювентус»

В 16-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Кремонезе» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте забил Милик.

В концовке встречи на поле произошла небольшая стычка. Судья разнял Кина с соперником, довольный Мойзе показал игроку «Кремонезе» язык:

За свою несдержанность нападающий «Юве» получил горчичник. Но фото игрока с высунутым языком развеселило болельщиков и завирусилось в сети. Пожалуй, кроме забавного жеста Кина и изящного гола Милика фанатам «бьянконери» больше и нечего вспомнить с той встречи.

В Италии поведение Мойзе незамедлительно осудили. Активнее всего игрока критикуют фанаты главных соперников «Ювентуса».

А как вы отнеслись к такому проявлению чувств Кина?