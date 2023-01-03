«Важно, что колено его не беспокоит». Аллегри о состоянии Погба, Кьезы и ряда игроков перед матчем с «Кремонезе»

Завтра «Кремонезе» примет «Ювентус» в матче Серии А. Массимилиано Аллегри провел пресс-конференцию, на которой сообщил о состоянии своих игроков.

О Федерико Кьезе

«Ему лучше, он работает с командой и готов сыграть часть матча. Сегодня я еще посмотрю на него во время тренировки, а завтра замены могут сыграть важную роль».

О Поле Погба

«Он бегает, важно, что колено его больше не беспокоит. Если все будет хорошо, что через 15-20 дней Поль будет с командой».

О Ди Марии и Паредесе

«Мы не торопимся с их возвращением, нет никакой спешки. Много игроков было с командой во время международного перерыва, они хорошо работали. Сейчас нам нужно думать не только о предстоящих матчах, а о всей второй половине сезона. Если Ди Мария и Паредес вернутся на день раньше, то что изменится. Они выиграли чемпионат мира в Катаре, поэтому заслужили отдых».

О Душане Влаховиче

«Ему лучше, надеюсь, что через 20 дней все игроки будут в моем распоряжении. Хотя возможно, что через неделю у нас появится новая проблема – это нормально».