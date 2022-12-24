Туринская Старушка
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Арриго Сакки называет три причины для успеха «Ювентуса» во второй половине сезона

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Футбол Футбол

Арриго Сакки в интервью для La Gazzetta dello Sport подводил итоги года для «Ювентуса», отмечая, что во второй половине сезона команда Массимилиано Аллегри может полностью перевернуть ситуацию. Сакки объяснил, почему верит в «Юве».

Опыт

«На чемпионате мира игроки «Ювентуса» показали свою силу, особенно Адриен Рабьо, который прекрасно провел турнир, хотя для многих это было сюрпризом. У Аллегри опытные парни, физически крепкие – во второй части сезона это будет очень важным преимуществом».

Энтузиазм

«Ювентус» - единственный итальянский клуб, работающий с молодежью. А эти молодые таланты показали энтузиазм, мастерство и щедрость. С ними «Юве» мог бы всех удивить и бороться за лидерство в чемпионате во второй половине сезона».

«Миретти, Фаджоли, Айлинг и Риччo могут сыграть важную роль в будущем не только команды, но и итальянского футбола».

Возвращенцы

«Важные игроки для команды вернулись в форму: Кьеза, Ди Мария, ставший одной из звезд чемпионата мира, Погба. Аллегри предстоит доказать, что он способен объединить команду и дистанцироваться от внефутбольных проблем».

1 комментарий

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d.xoxlov
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Так Рабьо, вероятнее всего, к середине января к клубе уже не будет. Ди Мария неизвестно как и сколько сыграет. Основную ставку на них делать вряд ли стоит. Погба – вообще непонятная история: то готов завтра играть, то снова месяц на восстановление. Так что итальянский костяк, молодёжь и надежда на то, что у Куадрадо и Сандро всё-таки остались хоть какие-то силы добегать этот сезон.
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