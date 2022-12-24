Арриго Сакки называет три причины для успеха «Ювентуса» во второй половине сезона

Арриго Сакки в интервью для La Gazzetta dello Sport подводил итоги года для «Ювентуса», отмечая, что во второй половине сезона команда Массимилиано Аллегри может полностью перевернуть ситуацию. Сакки объяснил, почему верит в «Юве».

Опыт

«На чемпионате мира игроки «Ювентуса» показали свою силу, особенно Адриен Рабьо, который прекрасно провел турнир, хотя для многих это было сюрпризом. У Аллегри опытные парни, физически крепкие – во второй части сезона это будет очень важным преимуществом».

Энтузиазм

«Ювентус» - единственный итальянский клуб, работающий с молодежью. А эти молодые таланты показали энтузиазм, мастерство и щедрость. С ними «Юве» мог бы всех удивить и бороться за лидерство в чемпионате во второй половине сезона».

«Миретти, Фаджоли, Айлинг и Риччo могут сыграть важную роль в будущем не только команды, но и итальянского футбола».

Возвращенцы

«Важные игроки для команды вернулись в форму: Кьеза, Ди Мария, ставший одной из звезд чемпионата мира, Погба. Аллегри предстоит доказать, что он способен объединить команду и дистанцироваться от внефутбольных проблем».