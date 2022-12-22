«Ювентус» может отпустить Рабьо всего за 13,5 млн евро: в полузащитнике заинтересованы сразу три клуба АПЛ

Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце сезона, после впечатляющего чемпионата мира в Катаре, ожидается, что француз покинет Турин и не будет испытывать недостаток в заинтересованных в нем клубах.

Полузащитник стал ключевым игроком для сборной Дидье Дешама, которая была близка ко второй подряд победе на чемпионате мира.

По данным The Times, с Вероник, мамой и агентом Рабьо, уже связались несколько клубов, в том числе «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Итальянское издание Corriere dello Sport добавляет, что «Ливерпуль» тоже интересуется полузащитником.

Начиная с января Адриен Рабьо сможет вести переговоры о предварительном соглашении с иностранным клубом. В The Times уверены, что «Ювентус» скорее продаст футболиста за 13,5 млн евро, чем рискнет отпустить его бесплатно в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Адриен хочет получать 10 млн евро в год по своему новому контракту, но готов пойти на снижение требований в случае интересного футбольного проекта.

Сам Рабьо видит свое будущее в Премьер-лиге:

«Я всегда говорил, что хотел бы поиграть в Англии. Случится ли это после завершения контракта с «Ювентусом»? Я не знаю. Но я хотел бы развиваться в АПЛ».