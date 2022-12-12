Сиссоко уверен, что «Ювентусу» будет проще сохранить Рабьо, чем найти ему замену
Бывший полузащитник «Ювентуса» Момо Сиссоко считает, что клуб не может потерять Адриена Рабьо. Француз проводит последний год по контракту с «Юве», и несколько команд уже проявили к нему интерес.
В туринском клубе были бы рады продолжить сотрудничество с полузащитником, но, похоже, что им придется отпустить Рабьо бесплатно и найти ему замену.
Сиссоко уверен, что француза нужно сохранить в команде, даже если для этого придется существенно улучшить его финансовые условия.
«Сейчас Рабьо – самый важный игрок для Аллегри. Лучше продлить его контракт и повысить зарплату, чем потратить большие деньги на другого футболиста. Рабьо лидер не только в «Юве», но и в сборной Франции, кроме того, он еще молод», - цитирует Сиссоко TuttoJuve.
В словах Момо Сиссоко, безусловно, есть логика: полузащитник высокого уровня на замену Адриену Рабьо дорого обойдется «Ювентусу», так не проще ли договориться с французом?
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