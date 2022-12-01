Де Лигт и Де Шильо слили полиции информацию из клубного чата. Болельщики «Юве» в ярости

В «Ювентусе» наступило время глобальных перемен. Реформа клубного правления окружена шумихой и скандалами.

Из последнего – издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Де Лигт и Де Шильо поделились со следствием скриншотами командного чата. В частности сообщением Кьеллини об удержании зарплат игроков в ковидный период.

Эта новость очень не понравилась фанатам «Ювентуса». Особенно от поклонников туринского клуба досталось Де Шильо, ведь в Де Лигте все уже давно разочаровались, уж очень некрасиво он летом перебрался в «Баварию». А вот Маттиа смог удивить.

При этом есть и те, кто воспринял эту ситуацию с иронией, пошутив над практически родственными отношениями Де Шильо и Аллегри.

Делимся комментариями фанатов «Юве»:

💭 «Аллегри сказал Де Шильо: «И ты, Маттиа, мой сынок!»

💭 «Ну, вы поняли». (кадр из фильма «Предатель», реж. Марко Беллоккьо – прим. ред.).

💭 «Это прямо дуэт дерьмовых полицейских».

💭 «Де Лигт давно показал свое истинное лицо. А Де Шильо я бы немедленно продал! Ему ведь еще и платят… абсурд».

💭 «Хорошо, что Де Лигт уже свалил! А Де Шильо не только натуральный урод, но еще и предатель, как выяснилось».

💭 «Мы знали, чего ожидать от Де Лигта, от этого куска дерьма. Но ситуация с Де Шильо меня просто убивает. Этот чувак предал команду, но продолжает оставаться в клубе. Как такое может быть?»

А что об этой ситуации думаете вы? Поменялось ли ваше отношение к Де Лигту и Де Шильо? Пишите в комментах.