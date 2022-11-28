Алекс Сандро получил травму в матче Бразилия-Швейцария

Вчера вечером сборная Бразилии обыграла Швейцарию и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Игрок «Ювентуса» Алек Сандро провел на поле 86 минут, после чего его заменил Алекс Теллес.

Как сообщили в сборной Бразилии, правый крайний защитник был измотан после матча, а проведенные тесты выявили мышечную травму.

Таким образом, Алекс Сандро будет вынужден пропустить следующий матч бразильцев, а в ближайшие пару дней он пройдет новый осмотр, чтобы оценить степень серьезности травмы.