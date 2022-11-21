📸 Удар дня: пушечный выстрел Алекса Сандро на чемпионате мира

Сборная Бразилии проводит свой первый матч на катарском Мундиале.

Для обеих команд игра идет тяжело. До старта турнира эксперты считали Бразилию главным фаворитом, но сербы сдерживали натиск соперника до 62-й минуты.

А болельщики «Ювентуса» внимательно следят за игроками их любимой команды, которые сейчас защищают цвета своих сборных.

Самым ярким игроком «бьянконери» в этом матче можно назвать Алекса Сандра. Хотя бы за то, какой пушечный выстрел нанес защитник сборной Бразилии по воротам соперника. Если бы на пути мяча не встала штанга ворот сербов, гол Сандро мог бы стать украшением футбольного вечера.

Взгляните:

А вот эпизод с другого ракурса:

Как говорил классик, пушка страшная.