«Наемник!»: фанаты «Ювентуса» атаковали Влаховича в соцсетях

Чемпионат Италии стоит на паузе, и внимание болельщиков «Ювентуса» приковано к игрокам любимого клуба, которые сейчас выступают на чемпионате мира в Катаре.

Среди таких футболистов – Душан Влахович, который отправился на Мундиаль в составе сборной Сербии.

Вот только нападающий «бьянконери» подвергся огромной критике со стороны фанатов «Юве». Болельщики не понимают, почему Душан не мог играть за клуб, при этом серб «чудесным образом» восстановился как раз к матчам сборной.

Делимся комментариями поклонников «Ювентуса».

💭 «Не ожидал такого от Влаховича. Он ведь повел себя так же, как Ди Мария, Погба и Паредес, – поставил сборную выше клуба. Я не понимаю это идиотскую риторику! Почему ему это сходит с рук, когда другие терпят лавины беспощадной критики? Пора об этом поговорить».

💭 «Меня тоже раздражают ситуация и поведение Влаховича. Но давайте не будем так сильно его винить, чемпионат мира – уникальное событие, которое нельзя пропустить. Больше вопросов к клубу, который вообще не освещает ситуацию с восстановлением травмированных игроков. Взять хотя бы историю с их любимым Погба».

💭 «Влахович играл за «Юве» в последних матчах? Нет. Его даже на скамейке не было. Влахович играл за сборную в последнем матче? Да. Он даже забил и отдал два ассиста. Значит, он либо берег себя для ЧМ, либо произошло какое-то библейское чудо».

💭 «Влахович – очередной наемник, который совершенно не предан клубу, он просто получает кучу денег и экономит силы для сборной. Травма паха не лечится так долго. Считаю, что непрофессиональное поведение Влаховича должно приравниваться к непрофессионализму Паредеса и Ди Марии. Все должны быть равны».

💭 «Посмотрим на чемпионат мира. Если он выступит хорошо, все станет очевидно. Не мог игрок восстановиться таким чудесным образом в считанные дни».

А что об этом думаете вы? Согласны с мнением фанатов?