«Мой последний год в «Юве». Очевидный сигнал Рабьо руководству туринского клуба

Находясь в расположении сборной Франции и ожидая старта чемпионата мира в Катаре Адриен Рабьо ответил на вопросы журналистов о готовности к турниру и о своем будущем в «Ювентусе».

«Когда я не попал в состав сборной в 2018 году, то был очень разочарован, но я работал, чтобы сегодня быть здесь. Я воспринимаю это не как реванш, а как шанс проявить себя и стать игроком основы в таком значимом турнире».

«Если говорить о будущем в «Ювентусе», то чемпионат мира может помочь мне в плане контракта, учитывая, что это мой последний год по текущему соглашению с «Юве».

В этом ответе руководство клуба может прочесть послание между строк: все знают, что француз хочет подписать соглашение, по которому будет получать 10 млн евро в год. Такие суммы выходят за рамки зарплат в Турине, поэтому расставание с футболистом становится все более и более вероятным.