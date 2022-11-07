Аллегри рассказал, как убедил Рабьо не уходить в «МЮ»

Прошлым летом ходили упорные слухи о том, что Адриен Рабьо окажется в «Манчестер Юнайтед», а в «Ювентусе» мало кто возражал – в конце концов, француз не проявил себя за три сезона в Турине.

Однако, у 27-летнего футболиста все-таки был один сторонник в «Юве» - Макс Аллегри. Главный тренер команды всегда хорошо отзывался о бывшем полузащитнике «ПСЖ».

В этом сезоне вера Аллегри стала окупаться, потому что Рабьо взял на себя роль одного из ключевых футболистов команды.

После матча с «Интером», в котором Рабьо открыл счет, Аллегри высоко оценил работу своего подопечного и рассказал, как убедил его не уходить из «Ювентуса» в «Юнайтед».

«Я сказал Рабьо, что если ему принесет счастье переход в «МЮ», то он может уйти. Но он в итоге решил не покидать «Ювентус» и стал важным игроком для нас. Я просто напомнил ему, что в «Юве» его уважают, а я считаю отличным футболистом, который может еще серьезно прогрессировать. Адриен стал зрелым и провел великолепный матч», - цитирует тренера DAZN.

Будь то убедительные слова тренера или непомерные требования Вероник Рабьо, переход полузащитника в Премьер-лигу сорвался, а «Ювентус» от этого только выиграл.