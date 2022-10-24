Грациани уверен, что завтра «Ювентус» окажется сильнее «Бенфики» в Лиге чемпионов

Бывший итальянский футболист Чиччо Грациани считает, что «Ювентус» одолеет завтра «Бенфику», несмотря на трудности в Лиге чемпионов.

Команда Макса Аллегри проиграла три из четырех матчей группового этапа, теперь им нужно победить «ПСЖ» и «Бенфику», чтобы сохранить надежду на выход в плей-офф турнира.

Для туринского клуба покинуть ЛЧ на групповом этапе будет очень стыдно, поэтому завтра «бьянконери» обязаны побеждать. Грациани ожидает, что команда преодолеет трудности и заработает три очка.

«Юве» неудачно начал сезон, но я все еще считаю их амбициозной командой – некоторый позитив можно было наблюдать в последних двух матчах. Я хочу обратиться к футболистам и попросить их поддержать солдата Влаховича, который, уж не знаю почему, показывает только четверть своего потенциала.

Я уверен, что завтра «Ювентус» против «Бенфики» будет выглядеть иначе, чем во время их первой встречи – мы не увидим снова такого ужасного футбола. Задача будет сложной, но я уверен, что команда Аллегри возьмет верх», - цитирует Грациани Tuttomercatoweb.