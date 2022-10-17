Туринская Старушка
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«Как CR7 на ЧЕ-2016»: у болельщиков нет сомнений, что Влахович — лидер «Ювентуса»

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В дерби с "Торино" Душан Влахович, помимо решающего гола, был настоящим лидером. 

«Душан не может сидеть на скамейке запасных, он болеет и аплодирует команде, как могут только настоящие лидеры», - написал фанат "Юве" в твиттере.

Влахович стоял у бровки до самого конца матча и поддерживал своих партнеров выкриками.

Другой фанат приводит очень четкое сравнение: «Это как CR7 со скамейки запасных в финале Европы 2016 года против Франции после травмы».

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