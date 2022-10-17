«Как CR7 на ЧЕ-2016»: у болельщиков нет сомнений, что Влахович — лидер «Ювентуса»
В дерби с "Торино" Душан Влахович, помимо решающего гола, был настоящим лидером.
«Душан не может сидеть на скамейке запасных, он болеет и аплодирует команде, как могут только настоящие лидеры», - написал фанат "Юве" в твиттере.
Влахович стоял у бровки до самого конца матча и поддерживал своих партнеров выкриками.
Другой фанат приводит очень четкое сравнение: «Это как CR7 со скамейки запасных в финале Европы 2016 года против Франции после травмы».
Комментарии