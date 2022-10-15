Влахович – лучший, Милик – в числе худших: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Торино»

В десятом туре Серии А зрители насладились туринским дерби.

Первую половину встречи команды выглядели практически равными. «Юве» упустил слишком много моментов. На 34-й минуте Влахович не смог забить из убойной позиции. Голкипер «Торино» геройствовал весь первый тайм, он сумел спасти ворота не только от Душана, но и от Локателли.

Во втором тайме Влахович исправился. На 74-й минуте серб наконец сумел открыть счет. Душан потрепал нервишки Милинкович-Савичу, но гол забил лишь один. Стоит также отметить Данило, его игра смотрелась достойно.

Так или иначе, с 74-й минуты цифры на табло не изменились. «Зебры» одолели «быков» с минимальным счетом 1:0.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Торино»

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