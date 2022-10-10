Фабрицио Романо сообщает, что в «Челси» обсудят будущее Закарии в ближайшее время

Прошлым летом «Ювентус» отдал в аренду в АПЛ Артура Мело и Дениса Закарию: одного в «Ливерпуль», другого в «Челси».

Хотя оба игрока были взволнованы своим новым приключением в Премьер-лиге, ни один из них так и не смог насладиться арендой.

Бразилец пропустит ближайшие три-четыре месяца из-за операции, а швейцарец пока даже не дебютировал за «синих».

По информации главного инсайдера Фабрицио Романо, Закария попал в «Челси» по просьбе Томаса Тухеля, но немецкий специалист покинул «Стемфорд Бридж», а его приемник Грэм Поттер не большой поклонник игрока «Ювентуса».

25-летний Закария еще ни разу не сыграл за «Челси», а в последнее время даже в заявку на матч не может попасть.

Романо считает, что скоро в клубе обсудят будущее футболиста.

Справедливости ради, Закарии не хватило времени, чтобы произвести впечатление в Турине. После перехода из «Боруссии М» он провел несколько приличных матчей, но травмы помешали его прогрессу.

«Ювентус» надеется, что полузащитник, в конечном итоге, преуспеет в «Челси», а клуб получит прибыль от его продажи. Но если Закария вернется в Италию - это не будет катастрофой для «бьянконери».