«Ювентус» может потерять 28 млн евро из-за провального трансфера

«Ювентус» вернул в клуб Мойзе Кина в прошлом сезоне, арендовав нападающего у «Эвертона». Итальянец неплохо показал себя в «ПСЖ» в сезоне 2020/2021, ничего не предвещало беды, но в Турине он абсолютно провалился.

В этом сезоне Мойзе не отметился ни одним результативным действием в официальных встречах, а в прошлом году за 42 матча Кин забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Этим летом «бьянконери» пытались избавиться от Мойзе: хотели включить его в сделку по Паредесу, пробовали обменять его на Муриэля из «Аталанты». Но, как мы видим, Кин все еще в Турине.

Трансфер Мойзе стал для «Юве» настоящим кошмаром. Игрок не приносит результата, при этом «Ювентус» может потерять 28 млн евро. Дело в том, что в контракте нападающего есть пункт обязательного выкупа.

Возможно, один из самых неудачных трансферов «Юве» за последние годы.

А как вы оцениваете аренду Кина? Игра стоила свеч?