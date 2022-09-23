У «Ювентуса» есть три кандидата на замену Алексу Сандро

«Ювентус» присматривает кандидатов на замену Алексу Сандро. Форма бразильца не устраивает клуб, его контракт заканчивается летом, поэтому туринцы смогут заменить его уже очень скоро.

Новый левый защитник должен был появиться в команде еще в конце прошлого сезона, но Лука Пеллегрини был отправлен в аренду и Сандро остался единственным левым защитником в команде, поэтому решение пришлось отложить до следующего летнего тарнсферного окна.

Сейчас на примете у «Ювентуса» три кандидатуры. По данным Tuttomercatoweb, клуб хочет подписать Рафаэла Геррейру («Боруссия»), Алекса Гримальдо («Бенфика») или Рами Бенсебайни («Боруссия»).

Любой из троих вышеперечисленных игроков станет отличным усилением для команды Макса Аллегри.