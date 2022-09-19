Помните удаление Ди Марии в матче с «Монцой»? Оказывается, защитник соперника долго провоцировал Анхеля

На 40-й минуте встречи «Монцы» и «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил прямую красную за то, что ударил защитника «брианцоли» Армандо Иццо локтем в корпус. В итоге «Ювентус» проиграл с минимальным счетом, а Анхель после матча взял вину за поражение на себя.

Но если внимательнее посмотреть на поведение Иццо, фол Ди Марии перестает быть таким однозначным. Оказывается, Армандо откровенно провоцировал Анхеля весь первый тайм!

Иццо трижды стукнул Ди Марию по голеням в центре поля. На втором фото видно, как защитник «Монцы» что-то кричит аргентинскому нападающему.

Иццо постоянно оказывал на Ди Марию физическое, а главное, психологическое давление, попросту провоцировал аргентинца. В какой-то момент Анхель не выдержал. Во время борьбы за мяч Армандо придержал аргентинца руками. Ди Мария отмахнулся от соперника и попал локтем Иццо в грудь. Чем закончился этот эпизод, всем известно.

Разумеется, Ди Марии как настоящему профессионалу нужно было попытаться сдержаться. Теперь Анхеля могут дисквалифицировать на три матча. В таком случае аргентинец рискует пропустить встречу «Ювентуса» с «Миланом».