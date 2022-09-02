Как «Ювентус» сократил фонд заработной платы?

Летняя трансферная кампания стала для «Ювентуса» удачной хотя бы потому, что клубу удалось сократить фонд заработной платы.

Давайте посмотрим на обновления в зарплатах «бьянконери».

Зарплаты ушедших игроков

Дибала: 13,2 миллиона;

Бернардески: 7,6 миллиона;

Кьеллини: 5,6 миллиона;

Мората: 8,3 миллиона;

Де Лигт: 15 миллионов;

Артур: 9 миллионов;

Пеллегрини: 3,8 миллиона;

Рэмзи: 10,5 миллионов;

Закария: 4,5 миллиона.

Всего «Ювентус» сэкономил на зарплатах ушедших игроков 77,5 миллиона евро.

Зарплаты новичков

Ди Мария: 13,2 миллиона;

Погба: 12 миллионов;

Бремер: 8,5 млн;

Костич: 4,5 миллиона;

Гатти: 1,5 миллиона;

Паредес: 9,5 млн;

Милик: 3,5 млн.

В сумме зарплаты новичков составят 52, 7 миллиона евро.

Выходит, «Ювентус» сократил фонд заработной платы на 24, 8 миллиона евро.

Что думаете о трансферной кампании туринцев?