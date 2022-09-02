Туринская Старушка
Блог

Как «Ювентус» сократил фонд заработной платы?

Леандро Паредес Леандро Паредес
Филип Костич Филип Костич
Федерико Гатти
Поль Погба Поль Погба
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Ювентус Ювентус
Клубы
Пауло Дибала Пауло Дибала
Футбол Футбол

Летняя трансферная кампания стала для «Ювентуса» удачной хотя бы потому, что клубу удалось сократить фонд заработной платы. 

Давайте посмотрим на обновления в зарплатах «бьянконери».  

Зарплаты ушедших игроков

Дибала: 13,2 миллиона;

Бернардески: 7,6 миллиона;

Кьеллини: 5,6 миллиона;

Кьеллини: 5,6 миллиона

Мората: 8,3 миллиона;

Де Лигт: 15 миллионов;

Артур: 9 миллионов;

Пеллегрини: 3,8 миллиона;

Рэмзи: 10,5 миллионов;

Закария: 4,5 миллиона.

Всего «Ювентус» сэкономил на зарплатах ушедших игроков 77,5 миллиона евро.

Зарплаты новичков

Ди Мария: 13,2 миллиона;

Новые зарплаты. Ди Мария: 13,2 миллиона

Погба: 12 миллионов;

Бремер: 8,5 млн;

Костич: 4,5 миллиона;

Гатти: 1,5 миллиона;

Паредес: 9,5 млн;

Милик: 3,5 млн.

В сумме зарплаты новичков составят 52, 7 миллиона евро.

Выходит, «Ювентус» сократил фонд заработной платы на 24, 8 миллиона евро. 

Что думаете о трансферной кампании туринцев?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные