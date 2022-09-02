Как «Ювентус» сократил фонд заработной платы?

Летняя трансферная кампания стала для «Ювентуса» удачной хотя бы потому, что клубу удалось сократить фонд заработной платы.
Давайте посмотрим на обновления в зарплатах «бьянконери».
Зарплаты ушедших игроков
Дибала: 13,2 миллиона;
Бернардески: 7,6 миллиона;
Кьеллини: 5,6 миллиона;
Мората: 8,3 миллиона;
Де Лигт: 15 миллионов;
Артур: 9 миллионов;
Пеллегрини: 3,8 миллиона;
Рэмзи: 10,5 миллионов;
Закария: 4,5 миллиона.
Всего «Ювентус» сэкономил на зарплатах ушедших игроков 77,5 миллиона евро.
Зарплаты новичков
Ди Мария: 13,2 миллиона;
Погба: 12 миллионов;
Бремер: 8,5 млн;
Костич: 4,5 миллиона;
Гатти: 1,5 миллиона;
Паредес: 9,5 млн;
Милик: 3,5 млн.
В сумме зарплаты новичков составят 52, 7 миллиона евро.
Выходит, «Ювентус» сократил фонд заработной платы на 24, 8 миллиона евро.
Что думаете о трансферной кампании туринцев?
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