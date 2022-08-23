Туринская Старушка
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Все ниже семерки: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Сампдории»

Николо Ровелла Николо Ровелла
Филип Костич Филип Костич
Фабио Миретти Фабио Миретти
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Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Душан Влахович Душан Влахович
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«Ювентус» не смог обыграть «Сампдорию» во втором туре Серии А.

В первом тайме команды обменялись парой моментов, но ничего выразительного не показали. У туринцев была шикарная возможность открыть счет, но Куадрадо пожадничал, пробил по воротам сам, хотя Влахович находился в более выгодной позиции. Между футболистами состоялся «милый» диалог. 

Во второй половине встречи команды оживились, игроки «Ювентуса» стали чаще бить по воротам соперника. На 65-й минуте Рабьо обхитрил вратаря и смог занести мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда. В концовке встречи Костич и Ровелла могли забить, но в конечном итоге после свистка рефери на табло так и остались нули.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Сампдории»: 

Миретти 6,5

Фабио был самым активным игроком в центре поля, в целом он провел неплохой мяч. Но Миретти стал главным «героем» в эпизоде с отмененным голом, поэтому слишком высоко оценить его игру не получится.

Влахович 5,5

У серба всего восемь касаний за 90 минут! Не самая солидная игра от нападающего. Но сделаем Душану скидку, его одноклубники практически не помогали сербу создавать моменты, взять хотя бы эпизод с Куадрадо.

Куадрадо 5

Колумбиец провел откровенно плохой матч. Если бы в начале встречи он не повел себя столь эгоистично и отдал мяч Влаховичу, игра могла пойти по другому сценарию.

Остальные игроки «Юве»: Кин 6; Перин 6,5; Ругани 6; Бремер 5; Костич 6; Рабьо 6; Де Шильо 6; Данило 6; Ровелла 6; Маккенни 4,5; Локателли 6. 

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