Влахович забил дубль «Сассуоло», хотя еще не на100% готов к сезону

Несмотря на то, что во вчерашнем матче с «Сассуоло» Душан Влахович стал автором дубля, он заявил, что еще не набрал 100% форму.

Нападающий восстановился после травмы, полученной в конце прошлого сезона, он использовал летние каникулы для работы и пропустил несколько матчей национальной сборной Сербии.

Душан не принимал участия в первых матчах предсезонки «Ювентуса», сыграв только 90 минут перед официальным стартом сезона.

Вчера Влахович был эффективен на поле и помог «Юве» одержать первую победу в Серии А.

После игры с «Сассуоло» серб в интервью итальянским СМИ признался, что еще не полностью набрал форму.

«Я работал все лето, но я пока готов не на 100%, травму было непросто преодолеть. Это только второй для меня матч с прошлого сезона. Я продолжаю работу, чтобы полностью восстановиться и помогать команде добиваться новых побед», - заявил Влахович DZAN.