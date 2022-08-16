Влахович – 8,5; Алекс Сандро – 7,5: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Сассуоло»

«Ювентус» уверенно справился с соперником в дебютном матче Серии А, обыграв «Сассуоло» со счетом 3:0.

Стартовый состав «Ювентуса»:

В первой половине встречи Ди Мария забил шикарный гол в касание после передачи Алекса Сандро. В концовке тайма Влахович забил с пенальти.

В самом начале второго тайма Душан сумел оформить дубль после паса Ди Марии. Дебют аргентинца можно было бы назвать отличным, если бы не повреждение, полученное Анхелем на 66-й минуте. Ди Мария покинул поле, держась за пах. Судья по выражению его лица, Анхелю было больно.

Фанаты также впервые увидели в футболках «Ювентуса» Бремера и Костича: защитник играл с первых минут, а Филип появился на поле на 61-й минуте, заменив Куадрадо.

А теперь попробуем оценить игру каждого футболиста «Юве» в матче против «Сассуоло»:

Душан Влахович - 8,5

Серб оформил дубль и в целом показал хорошую игру. Он способен вытащить команду, когда это необходимо. В конце встречи Душан мог оформить хет-трик!

Анхель Ди Мария - 8,5

В дебютном матче за «бьянконери» аргентинец сумел забить и отдать голевой пас. Жаль, что ему пришлось так рано покинуть поле.

Алекс Сандро - 7,5

Бразилец, кажется, вернулся в свою лучшую форму. В матче с «Сассуоло» он хорошо прессинговал, отрабатывал в обороне. Сандро также стал автором голевого паса на Ди Марию. Хотелось бы всегда видеть такой футбол в его исполнении.

Остальные игроки

Перин – 7; Данило – 7; Бонуччи – 6; Бремер – 6,5; Де Шильо – 6,5; Куадрадо – 6; Закария – 6; Локателли – 6,5; Ровелла – 6,5; Миретти – 6; Маккенни – 6; Суле – 6,5; Костич – 7.

Как вам матч?