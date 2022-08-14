Де Лигт намекнул, что у него были проблемы с Аллегри

Маттейса Де Лигта подтолкнули к уходу из «Ювентуса» этим летом, для многих болельщиков клуба этот трансфер стал неожиданностью, они ожидали, что Маттейс останется в «Юве» на долгие годы, став столпом команды после ухода Джорджо Кьеллини.

Голландец переехал в Турин из «Аякса» в 2019 году после великолепного сезона 2018\19. Он продолжил развиваться в «Ювентусе», был основным центральным защитником при Маурицио Сарри и Андреа Пирло. Однако, когда Макс Аллегри вернулся на пост главного тренера «Юве», он предпочитал в центре обороны видеть дуэт Кьеллини и Бонуччи.

Похоже, что Де Лигт такой подход не оценил, что стало понятно из недавнего интервью футболиста.

«В прошлом сезоне впервые в моей карьере было два тренера – Луи Ван Гал и Массимилиано Аллегри, которые не ставили меня в стартовый состав и не были во мне уверены. До этого все мои тренеры были моими фанатами, тогда мне было легче играть», - цитирует футболиста Football Italia.