У Аллегри серьезные проблемы: «Ювентус» потерял слишком много игроков перед стартом сезона

На днях Войчех Шченсны получил травму и выбыл примерно на 20 дней.

Уже 15 августа «Ювентус» проведет первый матч в новом сезоне Серии А, туринцы сразятся с «Сассуоло». Учитывая травму Войчеха, Аллегри будет непросто подготовиться к старту новой кампании.

Журналист Мирко Николино суммировал все потери клуба и сделал вывод, что на игру с «Сассуоло» не смогут выйти девять футболистов.

Взглянем на всех.

Дисквалификация

Рабьо, который, кстати, в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед», а также Мойзе Кин дисквалифицированы. Они гарантированно пропустят матч против «Сассуоло».

Травмы

Кьеза: разрыв крестов, должен вернуться в сентябре.

Маккенни: травма плеча, вернется в начале сентября.

Жорже: разрыв связки надколенника, восстановится к середине октября.

Пеллегрини: проблема с коленом, медики еще не до конца оценили масштаб повреждения.

Погба: травма мениска, как и в случае с Пеллегрини, еще неясно, когда француз вновь вернется на поле.

Шченсны: травма приводящей мышцы, восстановится к концу августа.

Аке: сложный перелом малоберцовой кости, сроки восстановления неизвестны.