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У Аллегри серьезные проблемы: «Ювентус» потерял слишком много игроков перед стартом сезона

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Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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На днях Войчех Шченсны получил травму и выбыл примерно на 20 дней. 

Уже 15 августа «Ювентус» проведет первый матч в новом сезоне Серии А, туринцы сразятся с «Сассуоло». Учитывая травму Войчеха, Аллегри будет непросто подготовиться к старту новой кампании.  

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Журналист Мирко Николино суммировал все потери клуба и сделал вывод, что на игру с «Сассуоло» не смогут выйти девять футболистов.

Взглянем на всех.

Дисквалификация

Рабьо, который, кстати, в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед», а также Мойзе Кин дисквалифицированы. Они гарантированно пропустят матч против «Сассуоло». 

Травмы

Кьеза: разрыв крестов, должен вернуться в сентябре.

Маккенни: травма плеча, вернется в начале сентября.

Жорже: разрыв связки надколенника, восстановится к середине октября. 

Пеллегрини: проблема с коленом, медики еще не до конца оценили масштаб повреждения.

Погба: травма мениска, как и в случае с Пеллегрини, еще неясно, когда француз вновь вернется на поле. 

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Шченсны: травма приводящей мышцы, восстановится к концу августа. 

Аке: сложный перелом малоберцовой кости, сроки восстановления неизвестны.

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