Туринская Старушка
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Тренер «Баварии» подколол «Ювентус», рассказав о словах Де Лигта после тренировки

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, похоже, подколол «Ювентус», комментируя форму Маттейса Де Лигта.

Немецкий клуб только что подписал защитника «Ювентуса», который успел начать предсезонку с командой Аллегри.  Маттейс продолжает подготовку уже в новом клубе, по сообщениям, он был очень утомлен после первой тренировки в «Баварии».

«Ювентус» - один из крупнейших клубов в мире, планка здесь очень высока, потому что футболисты должны быть в лучше форме, чтобы бороться за все трофеи.

В недавнем интервью Нагельсманн усомнился в стандартах «Ювентуса, отметив, что Де Лигт никогда не тренировался так интенсивно, как в немецком клубе.

«Я говорил с Маттейсом после тренировки, он сказал, что это была самая сложная тренировка для него за последние четыре года. Но по меркам Бройха (тренер по физической подготовке клуба) она была абсолютно нормальной», - цитирует Нагельсманна Football Italia.

«Де Лигт играл не так много в предыдущем сезоне, а я слышал, что в Италии не так легко оставаться в форме».

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