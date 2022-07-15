Бывший тренер Пау Торреса: «У него есть характер, он готов играть за «Ювентус»

В интервью для Tutto Juve бывший тренер Пау Торреса по молодежной команде «Вильярреала» Пако Лопес говорил о возможном переходе футболиста в «Ювентус».

«Пау Торрес всегда проявлял характер и его высоко ценили за это. Он работал, не поднимая головы. Сейчас я вижу, что Пау готов к любым вызовам, в том числе и к игре за «Ювентус».

«Торрес является основным игроком «Вильярреала» и сборной Испании, я уверен, что он спокойно может присоединиться к любому европейскому топ-клубу».

В Турине рассматривают Пау Торреса, как альтернативу Бремеру в качестве замены Де Лигту.