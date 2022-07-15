У «Ювентуса» есть 3 причины для продажи Де Лигта

Ходит множество разговоров о том, что Маттейс Де Лигт может покинуть «Ювентус» этим летом. Его контракт с клубом истекает в 2024 году, и европейские гранды готовы раскошелиться, чтобы заполучить футболиста.

Есть три причины, по которым «Ювентусу» не нужно сожалеть о продаже голландца.

Де Лигт – не топ-футболист

Де Лигт прекрасный игрок, но не топ. За эти три года в «Юве» он это показал: да, в игре один на один Маттейс отлично смотрится, доминирует физически, но в штрафной он выглядит немного громоздким и неповоротливым. На его место вполне можно найти более сильную замену.

Хорошие деньги для инвестиций

Стоимость Де Лигта близка к 100 млн евро, получив такие деньги «Юве» может усилить центр поля и оборону, самые проседающие линии команды.

Продажа одного игрока для покупки двух других - это инвестиция, которая может окупиться в будущем, особенно если сделать ставку на молодых и перспективных, чья стоимость потом вырастет.

Стоимость Де Лигта в будущем упадет

С экономической точки зрения, если «Юве» не продаст Де Лигта этим летом за 80-90 млн евро, следующим летом он будет стоить уже 60-70 млн., если не продлит контракт с клубом.

Сохранить Маттейса еще на один сезон, значит потерять 20 млн евро прибыли, не говоря уже о том, что футболист получает высокую зарплату в размере 8 млн евро + 4 млн бонусами, которая давит на бюджет клуба.