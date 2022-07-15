«У меня хорошие отношения с «Юве». Спортивный директор «Баварии» с оптимизмом смотрит на трансфер Де Лигта

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич продолжает призывать к спокойствию и терпению в вопросе трансфера Маттейса де Лигта из «Ювентуса».

«Бьянконери» готовятся продать бывшего капитана «Аякса» после того, как он отказался продлевать с ними контракт.

Изначально за Де Лигта боролись «Челси» и «Бавария», но футболист отдал предпочтение немецкому клубу, и «Ювентусу» нужно сотрудничать именно с ним по вопросам трансфера.

Хасан Салихамиджич смотрит на ситуацию с оптимизмом:

«Мне было важно сесть и поговорить с руководством «Ювентуса»: Арривабене, Керубини и Недведом. Я играл в «Юве» четыре года и у меня хорошие отношения с клубом. Мы уже дважды общались, сейчас нужно проявить терпение и посмотреть, что будет дальше», - цитирует Хасана Tuttomercatoweb.