«Слава Богу, он ушел». Таккони восстанавливается и критикует Дибалу

23 апреля легендарный голкипер «Ювентуса» Стефано Таккони был доставлен в больницу с аневризмой головного мозга.

64-летний Таккони провел месяц в отделении интенсивной терапии, где боролся за свою жизнь.

К счастью, сейчас Таккони пошел на поправку, его состояние постепенно улучшается.

Итальянец провел девять лет в «Ювентусе», присоединившись к клубу в 1983 году, заменив Дино Дзоффа, и покинув Турин в 1992м.

В составе «Ювентуса» Таккони выиграл множество трофеев, в том числе Кубок Европейских Чемпионов в 1985 году. Хотя сейчас он считает, что выход из смертельно опасного состояния – его главная награда.

«Я выиграл все в своей карьере, но это главный трофей. Я едва ли что-то помню. Но я понимаю, что был в крайне плохом состоянии, а сейчас мне намного лучше», - цитирует Таккони Il Secolo XIX .

Тем не менее, легенда «Ювентуса» продолжает следить за делами клуба. Судя по всему, он рад возвращению Поля Погба и уходу Пауло Дибалы.

«Погба вернулся в «Юве», он отличный игрок. И, слава богу, Дибала ушел».