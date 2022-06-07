Названы игроки «Ювентуса», которых не выставят на продажу летом: их всего четверо

«Ювентус» работает над формированием своей команды после неудачного сезона 2021\22, который завершился без трофеев.

Требования очень высоки, футболисты должны отвечать определенным стандартам. И те, кому это не удалось, будут проданы этим летом.

La Repubblica сообщает, что только четыре игрока текущего состава «Ювентуса» не будут выставлены на продажу. Войчех Шченсны, Душан Влахович, Данило и Мануэль Локателли - абсолютно неприкосновенны.

Все остальные могут покинуть команду, если поступит хорошее предложение.