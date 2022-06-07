Туринская Старушка
Блог

Названы игроки «Ювентуса», которых не выставят на продажу летом: их всего четверо

Мануэль Локателли Мануэль Локателли
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Данило Данило
Ювентус Ювентус
Клубы
Душан Влахович Душан Влахович
Футбол Футбол

«Ювентус» работает над формированием своей команды после неудачного сезона 2021\22, который завершился без трофеев.

Требования очень высоки, футболисты должны отвечать определенным стандартам. И те, кому это не удалось, будут проданы этим летом.

La Repubblica сообщает, что только четыре игрока текущего состава «Ювентуса» не будут выставлены на продажу. Войчех Шченсны, Душан Влахович, Данило и Мануэль Локателли - абсолютно неприкосновенны.

Все остальные могут покинуть команду, если поступит хорошее предложение.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные