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Мойзе Кин получил травму в расположении сборной Италии

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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин был вызван в сборную Италии, в связи с отсутствием таких игроков, как Чиро Иммобиле и Доменико Берарди, останавливающихся после травм, Кин надеялся получить свой шанс на поле.

Италия сыграет с Аргентиной на «Уэмбли» в 1 июня, а также с Германией, Англией и Венгрией в Лиге Наций.

 

Италия не едет на чемпионат мира, поэтому сейчас на сборную оказывается давление -  болельщики хотят видеть национальную команду в хорошей форме.

 

Football Italia утверждает, что проблемы с травмами у «Адзурри» продолжают накапливаться, а Мойзе Кин — стал новой жертвой. Вчера нападающий был вынужден прервать тренировку. Кина ждет медицинское обследование, чтобы стали ясны сроки его восстановления.

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