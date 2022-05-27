Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Мораты: «Спросите у «Ювентуса»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что его клуб не располагает информацией о будущем нападающего Альваро Мораты:

«Будущее Альваро зависит от «Ювентуса», спросите лучше их. На данный момент, мы не получали каких-либо уведомлений от них».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, между «Ювентусом» и «Атлетико Мадрид» не было достигнуто соглашение о выкупе Альваро Мораты.

Испанский клуб не собирается опускаться ниже €27/28 млн, а Старая Синьора не пойдет дальше €15 млн.

В случае, если выкуп не состоится, «Атлетико» может включить Морату в сделку по Гризманну с «Барселоной».

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