Туринская Старушка
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«Ювентус» планирует обменять неэффективного игрока на полузащитника «ПСЖ»

Леандро Паредес Леандро Паредес
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«Ювентус» хочет избавиться от Мойзе Кина этим летом. Игрок сборной Италии отыграл только один сезон из двух, оговоренных в договоре аренды, но он не оправдал ожиданий, и «Ювентус» не хочет сохранять его в команде.

Сейчас клуб ищет способ, как от него избавиться, и кажется, что отправлять его обратно в «Эвертон» раньше времени — не вариант.

Tuttojuve утверждает, что «бьянконери» сделают его переход из английского клуба постоянным, но только для того, чтобы использовать его в бизнесе. Затем «Юве» включит его в сделку с «ПСЖ» по обмену на Леандро Паредеса.

Паредес уже давно находится в их поле зрения, и «Бьянконери» считают, что он будет полезен команде.

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