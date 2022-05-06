«Достигнем целей, как в Суперкубке»: Видаль предостерегает «Ювентус» перед финалом Кубка Италии

Как сообщает Il Bianconero.com, бывший полузащитник «Ювентуса» Артуро Видаль (выступавший в Турине с 2012 по 2015 год) ныне выступающий за «Интер», прокомментировал предстоящий финал «Кубка Италии, который состоится 11 мая.

Теперь у бьянконери есть обязанность отомстить за поражение в чемпионате, нокаут в Суперкубке, а также за победу «Интера» в прошлом сезоне (с голом чилийца).

«Лучше всего радоваться вместе с товарищами по команде. Эта группа состоит из целеустремленных игроков, объединенных на поле и за его пределами, чтобы выложиться по максимуму и достичь поставленных целей, как мы это сделали в Суперкубке против «Ювентуса».

«В моей карьере мне посчастливилось быть главным героем в важных матчах. В футболке «Интера» это случилось в победе над «Ювентусом» 17 января 2021 года».

«Благодаря моему голу и голу Бареллы мы выиграли матч, который дал нам большой толчок к победе в Скудетто».