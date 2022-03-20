Директор «Ювентуса»: «Влахович хотел только в наш клуб»

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене поделился подробностями покупки Душана Влаховича.

"Мы оформили переходы Влаховича и Закарии, с мыслями о текущем и следующем сезонах.

Другие клубы также проявляли интерес к Душану, и мы решили, что если будем тянуть до летнего окна, то шансов на его покупку у нас будет не очень много, учитывая интерес английских и испанских клубов.

Тот факт, что мы к тому моменту уже договорились с футболистом, не является правдой. Мы начали переговоры только после разрешения «Фиорентины». Но сам он хотел только в «Ювентус».