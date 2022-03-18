Туринская Старушка
Блог

Маурицио Арривабене рассказал, почему «Ювентус» не стал ждать до июня, чтобы подписать Влаховича

Ювентус Ювентус
Душан Влахович Душан Влахович
Клубы
Футбол Футбол

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене сообщил, что им пришлось подписать Душана Влаховича в январское трансферное окно, потому что другие европейские клубы активно интересовались футболистом.

Бывший нападающий «Фиорентины» был в блестящей форме и отказался продлевать контракт с бывшим клубом. Срок его предыдущего контракта истекал в 2023 году, и «Юве» мог подписать его летом, возможно, за меньшую плату.

Тем не менее, Влахович неожиданно перебрался в Турин в январское трансферное окно, чтобы повысить шансы «Ювентуса» на отличное завершение сезона и прогресс в кубковых соревнованиях.

Арривабене сказал Tuttomercatoweb: «Вокруг Душана были движения, в частности, иностранных клубов. Мы посчитали, что если мы будем тянуть до июня, мы, вероятно, не сможем конкурировать на гипотетическом аукционе с английскими и испанскими грандами. Мы проверили, есть ли условия, чтобы взять его. Немедленно, выявив любые расходы, которые не способны уравнять инвестиции, но сделать их устойчивыми, мы представили план Андреа, а затем сразу же Совету директоров, который утвердил его».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные