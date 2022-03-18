Маурицио Арривабене рассказал, почему «Ювентус» не стал ждать до июня, чтобы подписать Влаховича

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене сообщил, что им пришлось подписать Душана Влаховича в январское трансферное окно, потому что другие европейские клубы активно интересовались футболистом.

Бывший нападающий «Фиорентины» был в блестящей форме и отказался продлевать контракт с бывшим клубом. Срок его предыдущего контракта истекал в 2023 году, и «Юве» мог подписать его летом, возможно, за меньшую плату.

Тем не менее, Влахович неожиданно перебрался в Турин в январское трансферное окно, чтобы повысить шансы «Ювентуса» на отличное завершение сезона и прогресс в кубковых соревнованиях.

Арривабене сказал Tuttomercatoweb: «Вокруг Душана были движения, в частности, иностранных клубов. Мы посчитали, что если мы будем тянуть до июня, мы, вероятно, не сможем конкурировать на гипотетическом аукционе с английскими и испанскими грандами. Мы проверили, есть ли условия, чтобы взять его. Немедленно, выявив любые расходы, которые не способны уравнять инвестиции, но сделать их устойчивыми, мы представили план Андреа, а затем сразу же Совету директоров, который утвердил его».