«Ювентус» подтвердил травму Марли Аке

«Ювентус» в обозримом будущем останется без молодого форварда Марли Аке после того, как он получил травму подколенного сухожилия правой верхней части бедра.

Всего месяц назад юноша дебютировал за «Старую синьору» в первой команде, выйдя со скамейки запасных в матче против «Аталанты».

Макс Аллегри заявил в январе, что Аке возьмет на себя роль в команде, которую освободил Федерико Кьеза до конца сезона.

Juventus.com сообщил о его травме подколенного сухожилия футболиста, ему нужно будет еще раз пройти обследование через две недели, чтобы понять степень тяжести.