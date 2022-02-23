Аллегри раскритиковал Рабьо за ошибку в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не стал защищать Адриена Рабьо после матча с «Вильярреалом» (1:1).

Специалист признал, что француз не доработал в простом эпизоде. Тренер не видит объективных оправданий для подобной оплошности.

«Очевидная ошибка. В эпизоде было похоже на фол против Влаховича, мы остановились, соперник также, а Парехо остался один.

В тот момент ситуация была шестеро против одного. Рабьо не побежал за Парехо, счет сравняли. В такой ситуации нужно играть лучше», – подметил тренер.

«Ювентус» следующий матч проведет 26 февраля против «Эмполи». В чемпионате команда занимает четвертое место.