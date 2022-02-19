Де Лигт товарища по команде после неудачи в дерби

Душану Влаховичу и компании не удалось создать слишком много проблем обороне «Торино» во главе с великолепным Бремером.

Более того, полузащита не могла создавать опасность из-за отсутствия настоящего плеймейкера, а Алексу Сандро приходилось играть в качестве аварийного центрального защитника.

Тем не менее, Маттейс де Лигт явно был лучшим в «Юве». Голландец стал автором гола с после углового Хуана Куадрадо.

Бывший капитан «Аякса» также заметно сместился в обороне, но ошибка Сандро позволила Андреа Белотти сравнять счет в матче.

Однако Де Лигт нашел хвалебные слова в адрес товарища по команде.

«Алекс играл очень хорошо. Я думаю, у него не такой большой опыт на этой позиции, но он справился очень хорошо. У нас три травмированных центральных защитника, а Данило был дисквалифицирован, так что это чрезвычайная ситуация, но он справился хорошо», — сказал 22-летний футболист в послематчевом интервью DAZN.

«Мы не беспокоимся об отсутствующих. Мы сыграли много матчей не со 100% составом. У нас сильная команда, и даже сегодня те, кто играет не часто, хорошо проявили себя, поэтому я не беспокоюсь».

Журналисты также поинтересовались у защитника, не планирует ли он стать капитаном клуба, он ответил дипломатично.

«Нет, правила гласят, что повязку носит тот, кто провел больше всего матчей за команду. Так что я все еще отстаю на несколько лет».