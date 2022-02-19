Маттейс де Лигт: «Алекс Сандро справился очень хорошо»

«Дерби – очень важная игра для города и болельщиков. Алекс Сандро справился очень хорошо, сейчас у нас стразу три центральных защитника получили травмы, а Данило был дисквалифицирован, – рассказывает де Лигт.

Произошёл экстренный момент, но он справился очень хорошо. Мы очень хотели забить, примерно такой же гол забил Данило в ворота «Аталанты».

Что касается гола «Торино», то очень важно, чтобы оба центральных защитника находились в штрафной, и это была странная игра, потому что «Торино», особенно слева, атаковал вчетвером, а нас было трое, и иногда приходилось выдвинуться вперёд. Как только он выдвинулся, мне пришлось спуститься глубже, чтобы помочь товарищам по команде.

Наш настрой? Не беспокойтесь, мы провели много игр, в которых отсутствовали многие игроки. У нас много качественных игроков, и я вовсе не волнуюсь. Посмотрим, кто будет готов выйти на поле в этом матче.

Могу ли я быть капитаном в «Ювентусе»? Нет, здесь, в «Ювентусе», существует правило, согласно которому капитаном становится человек, сыгравший больше всего матчей».