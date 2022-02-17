«С Влаховичем надо поступить, как с Иброй!»: Капелло дает совет «Ювентусу» и делает прогноз на дерби

Фабио Капелло в интервью для TuttoSport прокомментировал предстоящее туринское дерби и сравнил Влаховича с Ибрагимовичем.

О сравнении Влаховича и Ибрагимовича

«Влахович? Он очень молод, обладает физической силой, скоростью, интуицией… Я бы посоветовал ему снова и всегда работать над техникой: исходя из того, чего ему еще не хватает или что еще можно улучшить».

«Это именно то, что я заставил сделать Ибрагимовича, когда он перешел в «Ювентус», и с этого момента все изменилось!»

О туринском дерби

«Торино» будет играть в свою игру, атакуя своего противника, накрывая его, играя вертикально».

«Юве» с Влаховичем отличается от того, что было раньше: он хорошо занимает поле, и я думаю, что когда ему удастся избавиться от давления игроков соперника, он будет очень и очень опасен для «Торино».