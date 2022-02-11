Перин о Влаховиче: «У него есть качество, которое есть не у всех»

В интервью официальным клубным медиа Маттиа Перин поделился мнением об игре новичка «Юве» Душана Влаховича.

«Влахович? Меня поразил его профессионализм. Чтобы попасть в «Ювентус», нужна личность, нужна тяжелая работа, которая в итоге дает пожинать плоды».

«Многим требуется время, чтобы интегрироваться в команду, но ему оно не потребовалось, потому что у него есть качество, которое есть не у всех. Это качество игрока, которое либо есть, либо нет. Что меня поразило, так это то, что он очень качественный игрок, несмотря на то, что он очень молод!»

Матч с «Сассуоло»

«Мы пострадали в первом тайме, и поэтому победа, которую мы одержали, еще важнее. Мы правильно вошли во второй тайм и придали игре еще один импульс, и это только наша заслуга, иначе мы бы не обыграли «Сассуоло».

«Сейчас у нас много энтузиазма. Матч за матчем мы все больше и больше становимся командой с большой буквы, и это заставляет нас играть лучше».