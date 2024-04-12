«В 15 лет увидел «Завтрак на траве»: похихикал на голых женщин. Сейчас – одна из любимых картин». Любить живопись и играть за 2Drots

Интервью-гайд, как ходить по музеям с удовольствием.

Вадим Логинов занимался в академии «Локомотива» вместе с Магкеевым и Глебовым. Потом поиграл во Второй лиге за «Строгино» и «Красаву», а в 2023-м перешел в 2Drots. Сейчас Вадиму 25, и он основной правый защитник «самураев».

Лога – нетипичный игрок Медиалиги. Важное место в его жизни занимает искусство: «Я с пяти лет футболом занимаюсь, он у меня каждый день. По выходным смотрю любимый «Арсенал», сам играю, тренируюсь, нервничаю, переживаю. Искусство – это способ отстраниться от мыслей о футболе».

В искусстве Вадиму интереснее всего живопись. Илья Ковалев поговорил с Логой и узнал:

• Зачем ходить на выставки, если можно посмотреть репродукции в интернете?

• Почему Вадим не любит современное искусство?

• Можно ли ходить на выставку сразу после матча?

• Ради какой картины Вадим отстоял в очереди 5 часов?

• Как в 2Drots относятся к увлечению Логи?

Дисклеймер от Вадима: «Я не знаток искусства, я 100% не претендую на это. Я что-то понимаю, что-то мне нравится. Выставки для меня – досуг, мне нравится это эстетически. Они позволяют абстрагироваться от тренировок, от городской суеты. В музее ты забываешься так же, как и на футбольном поле».

В детстве Вадим не любил выставки – считал, что это так же скучно, как поход в торговый центр. Все изменил 36-часовой курс лекций об искусстве

– Я увлекся живописью из-за мамы. Она интересуется искусством и с детства приучала к нему нас с братом. Мама работает стилистом, парикмахером. Но она точно творческий человек. Называет себя художником по волосам.

К моему увлечению футболом мама относилась суперположительно. Сначала в футбол отдали старшего брата. Ему было семь, он на два года старше – я хотел быть похожим на него. Я смотрел, как он играет и год упрашивал, чтобы меня тоже отдали на футбол. В спортивную школу брали с семи лет, а меня отдали уже в шесть, потому что я задолбал маму.

– А здесь нет противоречия? Футбольное общество не самое культурное. Там много мата.

– У меня с мамой очень дружеские отношения, она адекватно относится к тому, что подростки матерятся. Но при этом с детства меня заставляли учиться: школа, репетиторы. Угрожали, что если я получу двойку или не сделаю домашку, то не пойду на тренировку.

– Ты говорил: «Как подрос – выставки стали одним из любимых досугов». Почему в детстве ты это не любил?

– С детства мама водила нас на выставки. Но тогда мне было очень скучно, я считал, что это худшее занятие на свете – конечно, после похода с мамой в торговый центр. Представь, тебе 11-12 лет, а ты тупо смотришь на стены и ничего не понимаешь. Но ходить приходилось, потому что мама через «не могу» пыталась приучить к искусству. Хотя, может, ей просто не с кем было нас оставить.

Зато сейчас я с большим кайфом смотрю на детские группы в музеях: они с гидом, сидят на полу, у них в руках какие-то предметы, возможно, связанные с картиной. Им интересно и эмоционально, а главное – доступно что-то рассказывают. Иногда я рядом залипаю, потому что самому интересно слушать такого экскурсовода. У нас в детстве такого не было.

– В каком возрасте твое отношение к выставкам изменилось?

– До 16 лет я ходил только с мамой, классическое искусство было суперскучным и непонятным. Эмоции вызывало только современное искусство, там было что-то яркое и прикольное. Мы даже были в Лувре, провели там 3 часа. Тогда я ничего не понимал, но с каким бы удовольствием вернулся туда сейчас. Грустно, что то время потрачено зря.

Интерес появился где-то в 18 лет, когда я решил самостоятельно углубиться. Думаю, посмотрю-ка я лекции по изобразительному искусству. Нашел 36-часовой курс на ютубе. После него стало интересно. Когда ходишь в музей и знаешь предысторию картин, разбираешься в эпохах, то тебе намного интереснее.

– Парни из 2Drots составляют компанию на выставках?

– Редко, но бывает. Мы c Балой и Шерой ходили, хотя они уже не в 2Drots. У меня есть друзья, которые тоже ходят на выставки, но, наверное, я чаще всех. Многие вообще не ходят, конечно. Ничего такого в этом нет. Их выбор.

Бывает, что в команде надо мной подшучивают. «Где был на выходных? По-любому на выставке, что ему еще делать?» Колкости бывают, но в целом нормально относятся. Все взрослые люди, у всех свои увлечения.

– Крап напрашивался на выставку вместе с тобой?

– Боюсь, что нет. У Крапа свои выставки в голове. Он мыслит по-другому. А если кто-то из пацанов захочет, можем сходить на выставку, с удовольствием.

– Почему важно именно ходить на выставки? Репродукции можно посмотреть в интернете или в книге?

– По-моему, это совершенно разные вещи. Вживую ты лучше воспринимаешь картину. Вблизи ты видишь краски, мазки. Плюс в галерее ты более сосредоточен, находишься в особой атмосфере. А журнал, как и картинку, можешь пролистнуть за секунду и не почувствовать эмоционального влияния.

– Со временем восприятие одной и той же картины меняется?

– Да, 100%. Я думаю, что искусство субъективно. Восприятие ведь зависит от набора эмоций, с которым ты приходишь в музей. Ты замечаешь что-то, чего до этого не видел. Это как перечитывать книгу. В 16 лет ты ее прочитал – по одному понял, в 18 – по-другому, а в 36 – вообще что-то новое открыл.

Бывало, я смотрел на картину и мало что понимал. Затем я изучал лекции о картине, снова приходил в галерею, и, конечно, это меняло мое восприятие.

Например, «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Первый раз я ее увидел в 15-16 лет. В то время я еще ходил в музеи с мамой. Похихикал, потому что там изображены голые женщины. Понял, что она известная, но под впечатлением не остался.

Сейчас это одна из моих любимых картин. Абсолютно великая. Суперсмелая, суперпровокационная, суперноваторская. Она поменяла понимание о том, что можно рисовать. Ее вначале не понимали, критиковали.

А если еще учитывать, что рисовалось тогда, в период классицизма, реализма, и что нарисовано Эдуардом Мане на этой картине, то понимаешь, насколько это было смело.

– Объясни, почему она смелая.

– Голые женщины на природе с мужчинами – явно это проститутки. Проститутки были неотъемлемой частью того времени парижской жизни, но рисовать их было не принято. Это считалось неэтичным, высокое общество это осуждало. А он взял и нарисовал. Импрессионизм отличается тем, что он не рисует всякие мифологические или религиозные сюжеты. Он изображает реальную жизнь.

Еще импрессионисты отходили от правил. У Мане тут нарушенная проекция. На заднем плане девушка: она огромная, хотя по логике должна быть меньше тех, кто на переднем плане. Лодка рядом с ней слишком маленькая.

Поэтому многие считали эту картину отвратительной, салоны отказывались ее выставлять. А потом она стала родоначальником нового жанра, и многие ориентировались на нее.

При этом Эдуард Мане не считал себя импрессионистом и вообще приверженцем какого-то жанра. Он просто рисовал.

Сейчас это одна из моих любимых картин. Недавно в Пушкинском была выставка, посвященная импрессионизму, где-то полгода она шла. Картина «Завтрак на траве» ее открывала. Мы там были с девушкой на нашем первом свидании.

– А биографии художников тебе интересны?

– Да. Одна из моих любимых историй – про художницу Берту Моризо. Она была единственной девушкой-импрессионистом. Во всяком случае, самая известная. Современники не принимали импрессионистов, поэтому они почти не продавали картины и жили бедно.

Но Моризо это не останавливало. Она очень любила рисовать, рисовала всю жизнь и умерла небогатой и неуспешной. В ее свидетельстве о смерти было написано «безработная», потому что девушки тогда не могли быть художниками. Несмотря на все преграды, она всю жизнь рисовала – это вызывает уважение, восхищение и удивление. Это запоминается даже больше, чем ее картины. Тот случай, когда биография художника выходит на первое место, потому что она уникальна.

Среди любимых художников Логи – Дюрер, Босх и Моне. На примере двух картин он объясняет, как менялся стиль Пикассо

– Какая у тебя любимая эпоха в изобразительном искусстве?

– Сейчас мне нравится Северное Возрождение. Это XVI век: Дюрер, Босх, ван Эйк. Еще Вермеер очень крутой. Хотя, он, конечно, более поздний голландский художник и к Северному Возрождению не особо относится. Ну, и импрессионизм – конец XIX века. Возможно, это чуть-чуть банально, но импрессионизм как ничто другое вызывает у меня эмоции.

– Чем привлекло Северное возрождение?

– Во-первых, рыжими девушками. Там почти все девушки рыжие. Мне нравятся рыжие девушки. Да простит меня моя девушка Маша. Она блондинка. Это шутка (смеется).

Нравится способом изображения. Посмотрите, как они природу рисуют. Очень красиво. Всегда очень детально изображен задний план. Я считаю, что это очень важно. Потому что когда смотришь на картину, первое, что бросается в глаза – человек. Но когда залипаешь, то рассматриваешь детально задний план. Очень здорово.

– А импрессионизм?

– Задача импрессионистов показать впечатление от момента, в котором они находятся. За счет нового подбора мазков, красок и способа рисования они пытаются изобразить как дует ветер, как падает свет, как развевается платье. Такие мелочи, которые как будто с фотографии. За счет этого у картин создается особый вайб, ты четко его улавливаешь.

– Назови свои любимые картины.

– Я очень кайфую, когда вижу «Руанский собор» Клода Моне. Это серия картин: он рисует Руанский собор утром, днем, на закате, вечером. Это один и тот же собор, Моне садится на одно и то же место. Но получается несколько разных картин с разными атмосферами – очень здорово.

«Сад земных наслаждений» Босха. Недавно залипал на нее в Эрмитаже. Очень классная картина. На ней изображено множество людских пороков. На то время это было достаточно прогрессивно, ярко.

Мне нравится картина Питера Брейгеля Старшего «Фламандские пословицы». Очень много изображений людей, и в каждом зашифрована популярная пословица. Мы некоторые знаем, некоторые в силу разных культур – нет. Например, биться головой в стену, бить баклуши, что-то еще. Интересно.

Дюрер, автопортрет. Полюбил Дюрера очень рано благодаря его характерной подписи. Она кайфовая. Он абсолютно величайший гравер (художник, пишущий картины на металле – Спортс), сильно опередивший в мастерстве современников. Его картины и гравюры при жизни массово копировали, он публично просил не подражать хотя бы его росписи.

А еще очень нравится его звучное имя – Альбрехт Дюрер.

Еще люблю «Свидание» Пикассо. Это сюрреализм. Невероятно нежная картина. Я как парень весьма романтичный и с удовольствием смотрю на нее. На примере более поздней картины Пикассо «Поцелуй» интересно проследить, как менялся его стиль. Изображено одно действие, но насколько разная форма выражения. И не скажешь, что один художник.

«К концу XX века рисовать научились многие». Вадим объясняет, почему современное искусство – про идеи

– Как тебе современное искусство?

– Возможно те, кто разбираются в искусстве, посчитают, что я еще не дорос. А, может, я вообще фигню скажу. В современном искусстве есть отдельные крутые работы. То, как Кандинский работал с цветом и музыкой, – это потрясающе. Но мне не очень нравится, когда искусство становится теорией и концепцией. Чтобы понять такое искусство, нужно прочитать трактат, как художник пришел к этому. Мне нравится, когда ты смотришь и это вызывает эмоции просто от того, что ты видишь.

В современном искусстве второй половины XX века есть что-то прикольное (хотя я не все понимаю). Но современное искусство, которое вот сейчас появляется, – это вообще суперсубъективно.

Мне кажется, что в России по своим причинам сложно понять современно искусство. Мы какие-то этапы развития пропустили.

– Что за этапы?

– У нас был постимпрессионизм, авангардизм, футуризм, а потом – огромная пропасть Советского Союза и соцреализм. Мы пропустили этап сюрреализма и последующие этапы, которые были на западе, и вследствие которых они пришли к современному искусству.

– В современном искусстве есть такое явление – художники-акционисты. Как относишься к Бэнкси?

– Это прикольно, крутой перфоманс. Человек привлек внимание всего мира. 100% лайк. Кто это? Это один человек или их несколько? Никто его не знает. Эта концепция вызывает восхищение.

– Кого еще из акционистов мог бы выделить?

– Жан-Мишель Баския. Смотрел про него документальный фильм – кайфанул жестко. Чувачок из бедной семьи, уличный бродяга, поднялся на пьедестал за счет своего искусства. Он экспрессивно разрисовывал картины. Круто, когда суперандеграунд выходит в массы.

Джексон Поллок. Он первым начал рисовать, разбрасывая краски.

Но я не могу сказать, что это мое любимое искусство. Это прикольно, свежо, но не более.

– Тебя не смущает, что иногда у акционистов идея выше, а форма отходит на второй план?

– Конечно, форма выражения тоже важна. Любую идею можно выразить плохо. Но надо принять, что идея лежит в основе почти всего современного искусства. Потому что если раньше кто-то явно выделялся, то к началу XX века круто рисовать умели очень многие. В классические художественные формы сложно внести что-то новое, приходилось брать другим, поэтому появились идеи. Если так происходит, то это точно нормально.

К тому же искусство отражает действительность. В начале XX века начались большие катастрофы, огромные перемены, и искусство менялось под их влиянием. Появилась абстракция, футуризм. Наверное, людям хотелось смотреть не в настоящее, а в будущее.

Но, повторюсь, мне у Малевича и у других авангардистов не нравится безумное количество манифестов. Они объясняют, как должно выглядеть искусство, сыпят философскими заключениями. Мне нравится получать удовольствие именно от картины.

Культурные советы для начинающих: не бойтесь уходить от скучной картины, возьмите гида и не ходите на выставку после футбола

– Давай сформулируем несколько советов для тех, кто редко ходит в галереи. Как правильно выбрать выставку?

– Можно оттолкнуться от хорошего музея с именем. Привозные выставки проходят в Пушкинском, в Третьяковке.

Можно выбирать по общественному резонансу. Если выставка хорошая, есть значимые картины, то о ней говорят.

У меня все банально: ищу выставки в интернете.

– Как долго надо рассматривать картину?

– Если быстро понял, что тебя не особо заинтересовала картина, можешь 15 секунд провести перед ней и пойти дальше. Это нормально. Искусство же очень субъективное. Если тебе не нравится, ты вообще не обязан это любить. Если кто-то говорит «нет, это шедевр», ты отвечаешь «мне это не откликается». И идешь дальше.

Если есть экскурсовод, который расскажет предысторию картины, возможно, ты поменяешь о ней мнение.

– Есть ли разница, в каком порядке смотреть картины в галерее?

– Зависит от выставки. Если это подборка разных авторов, без концепции, то неважно. В Пушкинском ты можешь прийти в конкретный зал, в конкретную эпоху, пропустив восемь других залов. Это нормально.

Если, например, это выставка «Импрессионизм и постимпрессионизм», то, конечно, важно. Там показано развитие импрессионизма, и картины расставлены по порядку.

– Как подготовиться к выставке?

– Я знаю профессиональных искусствоведов, которые говорят, что не нужно готовиться: «Что-то у вас вызвало эмоцию – сфоткали, пришли домой, прочитали в интернете и обдумали».

Другие говорят, что лучше быть подготовленным, чтобы сразу на месте понимать смысл картин. Я пробую различные техники. Наверное, мне больше нравится быть подготовленным. Особенно если это классика или современное искусство. Но часто я читаю что-то и после выставки.

– По галерее лучше ходить с гидом или одному?

– С гидом мне больше нравится. Он тебя погрузит в картину. Ты лучше ее поймешь, заметишь мелочи, и она вызовет больше восторга. Гид фокусирует внимание на конкретных деталях. Информация о картине – важная вещь. Если ты не мастер истории искусств и не знаток, то многое сам не распознаешь. С гидом очень информативно и прикольно.

Можно пройти все с гидом, а потом вернуться и посмотреть, что понравилось – это идеально. Правда, я иногда жалею деньги на экскурсию.

– Как настроиться на выставку? Можно ли пойти в музей после матча, когда организм возбужден?

– Ни за что в жизни так не сделал бы. Нужно умиротворение внутри. Невозможно ходить по выставке эмоционально уничтоженным и уставшим. Я не представляю, что бы я в полдень отыграл матч, а вечером сходил в галерею.

– Какое лучшее время суток для похода на выставку?

– Если это выходной и у вас нет других дел, то днем. В середине дня, часа в два, в три. Мозг уже проснулся, но еще не уставший. В оптимальном рабочем состоянии и быстро не утомится.

– Какую компанию выбрать?

– В идеале пойти с человеком, которому интересно. В университетское время я ходил на выставки со знакомыми. Ты стоишь, читаешь описание. И уже на третьей остановке начинается: «Пойдем, сколько можно читать?»

Когда тебя подгоняют – это не способствует нормальному восприятию выставки. Поэтому в идеале идти с человеком, который готов обсуждать и погружаться.

Вадим отстоял в очереди 5 часов, чтобы увидеть оригинал «Крика» Мунка

– Ты упомянул, что первое свидание с твоей девушкой Машей прошло на выставке импрессионистов. Она учится на искусствоведа. Благодаря Маше ты узнал что-то новое?

– Она делилась со мной чем-то, что я не знаю. Привила любовь к Северному возрождению, к голландским художникам. Потому что в начале учебного года, когда мы с ней познакомились, они как раз проходили это в универе. Поэтому мы часто ходили на выставки.

Еще она мне рассказала про натюрморты. Я раньше думал, что натюрморт – это просто изображение фруктов, еды, стола. Оказывается, все, что нарисовано на натюрморте, имеет метафорическое значение. Буквально каждый фрукт.

– Вы часто разговариваете об искусстве?

– Бывает, когда мы гуляем и видим что-то занятное. Какой-нибудь туман над Москва-рекой. Обсуждаем, на какую картину это похоже. Но искусство в наших отношениях скорее вторично. Не сказал бы, что это лейтмотив.

– Бывало такое, что Маша давала тебе какую-то книгу об искусстве?

– Да, на 14 февраля подарила очень красивую коллекционную книгу, посвященную Дюреру. Но он мне всегда нравился.

Когда у Маши экзамены и зачеты, мы вместе к ним готовимся. Например, я изучаю презентацию по картине, а Маша отвечает на вопросы по ней. Можно сказать, заочно учусь в университете искусств – и мне это очень нравится! Постоянно узнаю что-то новое.

– Можешь вспомнить выставку, которая больше всего понравилась?

– Точно могу вспомнить выставку, которая больше всех запомнилась. Третьяковка, Мунк. Выставка шла в Москве два месяца, и я постоянно думал, что надо сходить. Но учеба, предсессионное время, тренировки – откладывал. А потом понял, что завтра последний день, все билеты онлайн уже раскуплены, и единственный вариант – отстоять в живой очереди.

После тренировки часа в 4 дня приехал в Третьяковку и увидел огромную очередь. Мы отстояли 5 часов. Через пару часов ожидания нам подсказали, что последних гостей запускают в 9 и мы можем не успеть.

Мы простояли еще часа два с половиной, допуская, что можем вообще не успеть. Мне очень хотелось посмотреть оригинал «Крика». Его до этого никогда не было в России. Мы, слава богу, успели, нас пустили за 40 минут до закрытия музея. Когда ты столько времени стоишь в очереди, ценность выставки возрастает очень сильно.

– Назови главные музеи, которые ты хотел бы посетить?

– Я очень хочу снова оказаться в Лувре. Еще интересен музей Орсе, он тоже в Париже – это самый большой музей, где представлены импрессионисты.

И галерея Бельведер в Вене – очень красивый музей, в котором много известных красивых картин.

– Ты не думал тоже изучать искусство в университете?

– Мне кажется, много денег на этом не заработаешь. Любовь к искусству – прекрасно, но обеспечивать семью важнее. Поэтому вряд ли.

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Фото: Вадим Логинов ; commons.wikimedia.org /Hans Namuth